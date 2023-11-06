Париж, 6 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в четвёртый раз в сезоне включён в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу. Об этом 6 ноября сообщило издание L’Equipe.

ТАСС/Panoramic via ZUMA Press Российский полузащитник «Монако» Александр Головин

Головин получил восемь баллов и вошёл по этому показателю в число лидеров символической сборной. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Мохамеда Байо из «Гавра» и Жереми Бога из «Ниццы».

Ранее в текущем сезоне Головин входил в символическую сборную по итогам четвёртого, пятого и девятого туров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября «Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 11-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Головин забил гол и отдал результативную передачу.

22 октября Головин отметился забитым мячом в ворота «Метца», тем самым обойдя Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории «Монако».