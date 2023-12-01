Париж, 1 декабря, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Российского полузащитника Александра Головина, выступающего за футбольный клуб «Монако», по итогам ноября признали лучшим игроком месяца в команде, при этом он получает это звание третий раз подряд, сообщила 1 декабря пресс-служба клуба.

Александр Вильф / РИА Новости Игрок сборной России Александр Головин

В прошлом месяце Головин выступал в трёх матчах чемпионата Франции. Во время игры с «Брестом», где «Монако» победила со счётом 2:0, он забил гол и сделал результативную передачу.

Всего в этом сезоне российский футболист участвовал в 12 матчах, забил пять мячей и передал два голевых паса. «Монако» находится на третьем месте в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 24 очка.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Головина четвёртый раз внесли в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу. Он набрал восемь баллов и вошёл в число её лидеров.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила €30 млн.