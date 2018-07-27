Монако, 27 июля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Александр Головин перешел в «Монако». Сумма трансфера составила €30 млн. Контракт подписан на 5 лет. Во французском клубе Александр будет выступать под 17-м номером.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Россиянин привлек внимание «Арсенала», «Челси», «Барселоны», «Монако» и «МЮ» своей выдающейся игрой на чемпионате мира — 2018, проведя на поле 402 минуты и отметившись показателем 1+2 по системе гол+пас.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Головин принял участие в 27-ми матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В Лиге Чемпионов и Лиге Европы полузащитник был лидером команды, отличившись 2-мя забитыми мячами и 2-мя ассистами в 15-ти играх. В остальных турнирах Александр выходил на поле 1 раз в Кубке России.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €25.000.000.

Данные игрока:

Рост: 180 см.

Вес: 69 кг.

Город рождения: Калтан.

Дата рождения: 30 мая 1996 года (22 года).

Сильные стороны: дальние удары, техника и дриблинг, отбор, физические и природные данные, короткие передачи, универсальность, скоростные качества.

Слабые стороны: агрессивность, действия в обороне, завершение атак.