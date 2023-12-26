Москва, 26 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Правительство собралось обязать интернет-магазины (маркетплейсы) продавать российскую технику, сообщила 26 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По данным издания, крупные маркетплейсы уже начали заключать соглашения с российскими производителями электроники о размещении их товаров на электронных площадках. Эксперты не исключили, что власти введут требования о минимальной доле отечественной продукции в ассортименте.

Кроме того, планируется обязать крупные сети магазинов электроники выделить полку для российской продукции. Как рассказали в Минпромторге, конкретные группы товаров еще не определили, скорее всего, в список обязательных товаров попадут те, что в достаточном количестве производят в стране. По мнению представителей рынка, это будет в основном крупная бытовая техника.

«Известия» в апреле сообщили, что депутаты из «Единой России» передали на рассмотрение в правительство законопроект «о российской полке», который обяжет магазины продавать определённый минимум отечественных товаров.

Декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв в октябре в беседе с ИА Регнум заявил, что параллельный импорт поддержал российскую экономику после введения беспрецедентных санкций, но теперь мешает её развитию По мнению эксперта, в России наступило удачное время для развития собственного производства. Он призвал правительство создать такую среду, которая поможет не только создавать инновационные разработки, но и реализовывать их на внутреннем рынке.