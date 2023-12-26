Москва, 26 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова считает, что выборы президента страны необходимо провести в том числе, чтобы дать «электоральный отпор» агрессивному давлению на страну извне. Об это она рассказала ТАСС.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Памфилова пояснила, что у россиян есть такая потребность — показать силу, зрелось и единство.

«Я полагаю, что сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Это станет дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор», — пояснила глава Центризбиркома.

Также, Панфилова добавила, что другие страны пользуются случаем отменить выборы, когда они им невыгодны и неугодны.

Как сообщало «ИА Регнум» в Центризбиркоме допустили голосование на выборах президента России граждан с украинским паспортом. Памфилова объяснила такое решение тем, что в результате затопления в Херсонской области, которое произошло после подрыва ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), люди лишились не только крова, но и выданных паспортов РФ. Однако, итоговое решение, с каким документом можно будет отдать свой голос за кандидата в президенты, вынесут власти регионов, отметила глава ЦИК.

Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России стартовал 23 декабря. Ему, как сомовыдвиженцу, необходимо набрать минимум 300 тысяч подписей в свою поддержку. Сбор продлится до конца января во всех регионах страны, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Выборы президента России впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует с 25 феврали и окончится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов России.