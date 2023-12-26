Москва, 26 декабря, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В новых регионах допустимо голосовать на выборах президента России с украинским паспортом. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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«На мой взгляд, это единственно верное решение», — сказала в беседе с ТАСС глава ЦИК.

Она напомнила, что при затоплении в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС в июне жители лишились не только домов, но и документов, в том числе выданных паспортов РФ. При этом, по её словам, люди, постоянно проживающие в этих регионах, но которые не смогли получить ещё российский паспорт или с ним что-то произошло, имеют право проголосовать по документу, который удостоверяет их личность.

При этом, подчеркнула Памфилова, окончательное решение о том, какие документы можно будет предъявить для голосования, примут местные власти.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые будут многодневными. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Основное голосование ― с 15 по 17 марта 2024 года.

11 декабря Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что выборы главы государства пройдут на территории четырёх новых регионов, где введено военное положение. Ранее представители Минобороны и ФСБ сочли возможным провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президентские выборы, несмотря на действующее в этих новых регионах России военное положение.

По данным МВД, в период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года российские паспорта получили более 2,2 млн жителей новых регионов. В общей сложности с 2019 года основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. За получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях.