Москва, 23 декабря, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Волонтёры Народного фронта во всех регионах страны начали сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, сообщили ИА Регнум 23 декабря в пресс-службе движения.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Я считаю, что это очень важное для нас решение, потому что ситуация в мире очень непростая. С достоинством выйти из этой ситуации можно только с сильным лидером, которым, безусловно, является Владимир Владимирович», — отметил сопредседатель центрального штаба Народного фронта Алексей Комиссаров.

Участие в сборе подписей принимают известные политики, общественные деятели, предприниматели, отметили в пресс-службе движения.

«Возглавляя коллектив российских железнодорожников, я знаю — всё, что сделано за этот промежуток времени в нашей отрасли, всё связано с именем нашего президента. (…) Мы перед собой ставим амбициозные задачи и точно будем жить в самой продвинутой и красивой стране», — отметил в своём комментарии генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Подписи оставили также российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров и другие известные лица, а также тысячи граждан страны, рассказали в Народном фронте.

Как сообщало ИА Регнум, сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России стартовал 23 декабря во всех 89 регионах страны и продлится до конца января. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.

О своём решении баллотироваться на выборы президента России в 2024 году Путин объявил 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле. Он сказал, что «в разное время» у него были «разные мысли» по этому поводу.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.