Феодосия, Крым, 26 декабря, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Феодосии продолжается эвакуация людей, проживающих рядом с морским портом, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) 26 декабря нанесли ракетный удар. Свои дома уже покинули более 350 человек.

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Людей разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в школах. Об этом 26 декабря сообщил «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов написал в Telegram-канале об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он сообщил, что в порту вспыхнул пожар, который локализовали.

По его словам, в результате атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения. Также в городе получили повреждения шесть зданий. В основном в повреждённых домах выбило окна.

Он отметил, что в пункты временного размещения переправили шесть жильцов пострадавших зданий, остальных приняли у себя знакомые и родственники.

По данным местных властей, в городе перекрыли движение по некоторым улицам, а также изменили расписание движения автобусов на ряде маршрутов. Власти попросили граждан при необязательности поездок воздержаться от них.

В Минобороны добавили, что в результате атаки Киева повреждения получил корабль «Новочеркасск» ВМФ России.