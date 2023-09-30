Жители новых регионов рассказали, как получали российские паспорта
Москва, 30 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Процедура получения российских паспортов отлажена и не занимает много времени, рассказали жители новых регионов России. Соответствующее видео распространило 30 сентября МВД РФ.
Для организации приёма документов на выдачу паспортов было развёрнуто до 150 временных пунктов, организована работа мобильных пунктов приёма и выдачи документов гражданам, проживающим в отдалённой местности, и маломобильным гражданам.
«Всё очень хорошо организовано, никаких столпотворений. Замечательно всё прошло», — рассказала Тамара Владимировна, получившая паспорт в отделении миграционной службы.
Граждане могут подать документы для получения паспорта и в многофункциональных центрах (МФЦ). Сотрудники проверяют данные и заполняют бланки. Через десять рабочих дней люди приходят за российскими паспортами, рассказала сотрудница многофункционального центра в ДНР.
Житель Мариуполя, 73-летний Дмитрий Захарович рассказал, что пришёл за новым паспортом, чтобы «вернуться на Родину». По его словам, паспорт хочется получить как можно быстрее. Процедура подачи документов несложная и занимает около 15 минут.
«Паспорт — это лицо моё, лицо страны моей», — подчеркнул пенсионер.
«Замечательно просто. Это, я считаю, забота о людях. Всё отлично», — поделился своими впечатлениями житель ДНР Виталий Викторович.
Полина Ульяновна выразила благодарность местной администрации за удобную процедуру получения паспорта.
«Я очень благодарна, что нам не надо ехать в город, здесь мы получим паспорта, большое спасибо», — сказала женщина.
«Очень замечательно организовано всё администрацией. Всё быстренько. За неделю сделали паспорта, спасибо всем», — поделилась ещё одна жительница республики Лариса Ивановна.
Как сообщало ИА Регнум, более 2,2 млн жителей новых регионов получили российские паспорта в период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что в общей сложности с 2019 года основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. За получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях.