Москва, 30 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Процедура получения российских паспортов отлажена и не занимает много времени, рассказали жители новых регионов России. Соответствующее видео распространило 30 сентября МВД РФ.

Сергей Батурин/РИА Новости

Для организации приёма документов на выдачу паспортов было развёрнуто до 150 временных пунктов, организована работа мобильных пунктов приёма и выдачи документов гражданам, проживающим в отдалённой местности, и маломобильным гражданам.

«Всё очень хорошо организовано, никаких столпотворений. Замечательно всё прошло», — рассказала Тамара Владимировна, получившая паспорт в отделении миграционной службы.

Граждане могут подать документы для получения паспорта и в многофункциональных центрах (МФЦ). Сотрудники проверяют данные и заполняют бланки. Через десять рабочих дней люди приходят за российскими паспортами, рассказала сотрудница многофункционального центра в ДНР.

Житель Мариуполя, 73-летний Дмитрий Захарович рассказал, что пришёл за новым паспортом, чтобы «вернуться на Родину». По его словам, паспорт хочется получить как можно быстрее. Процедура подачи документов несложная и занимает около 15 минут.

«Паспорт — это лицо моё, лицо страны моей», — подчеркнул пенсионер.

«Замечательно просто. Это, я считаю, забота о людях. Всё отлично», — поделился своими впечатлениями житель ДНР Виталий Викторович.

Полина Ульяновна выразила благодарность местной администрации за удобную процедуру получения паспорта.

«Я очень благодарна, что нам не надо ехать в город, здесь мы получим паспорта, большое спасибо», — сказала женщина.

«Очень замечательно организовано всё администрацией. Всё быстренько. За неделю сделали паспорта, спасибо всем», — поделилась ещё одна жительница республики Лариса Ивановна.

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Как сообщало ИА Регнум, более 2,2 млн жителей новых регионов получили российские паспорта в период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что в общей сложности с 2019 года основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. За получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях.