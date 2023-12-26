Донецк, 26 декабря, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Жительница Донецка получила ранение при обстреле, который осуществили ВСУ, сообщил 26 декабря глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Ранее СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщил об обстреле украинской армией Петровского района Донецка в 6:20 мск. ВСУ обстреляли город со стороны посёлка Кураховка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белгородской области Вячеслав Гладков 25 декабря заявил о ранении двух мирных жителей хутора Марьино в Шебекинском округе в результате обстрела со стороны ВСУ.

ВСУ 24 декабря обстреляли город Горловку в ДНР. В результате вспыхнул пожар в торговом центре. Глава администрации Горловки Иван Приходько 25 декабря сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.