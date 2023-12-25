Белгород, 25 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Два человека пострадали при обстреле хутора Марьино в Шебекинском округе со стороны ВСУ, сообщил 25 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его сведениям, двое мужчин получили осколочные ранения, и их доставили в городскую больницу.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе мост в Грайворонском округе области между посёлками Совхозный и Горьковский. На мосту проводился ремонт, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, три человека получили ранения, их доставили в больницу. Позднее число раненых при атаке ВСУ увеличилось до пяти человек. Гладков сообщил, что всех пострадавших перевели для лечения в одну из больниц Белгорода, они находятся под наблюдением врачей.