Горловка, ДНР, 25 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. В городе Горловке Донецкой Народной Республики после прямого попадания украинского снаряда загорелся торговый центр «Галактика», передаёт 24 декабря РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

Огонь распространился практически по всей площади здания. К ликвидации возгорания приступили пожарные расчёты.

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По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прямое попадание снаряда украинских боевиков произошло в 20:50 мск. В это время ВСУ обстреляли Никитовский район города четырьмя снарядами калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ было частично нарушено электроснабжение в Никитовском районе Горловки. Обесточены оказались посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты «6/7», Ртутного комбината и Стальсбыт. Кроме того, повреждения получили офисное здание в посёлке Хладокомбината и стоматология на улице Ушакова. Войска киевского режима обстреливали Горловку из ствольной артиллерии калибра 155 мм.

В Донецке 23 декабря во время обстрела ВСУ Петровского района города на остановке общественного транспорта были ранены два человека. В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона ранения получили семь мирных граждан. Также пострадали жители Ясиноватой и Горловки.