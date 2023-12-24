ВСУ обстреляли Горловку, загорелся торговый центр
В Горловке загорелся торговый центр после прямого попадания снаряда ВСУ
Горловка, ДНР, 25 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. В городе Горловке Донецкой Народной Республики после прямого попадания украинского снаряда загорелся торговый центр «Галактика», передаёт 24 декабря РЕН ТВ.
Огонь распространился практически по всей площади здания. К ликвидации возгорания приступили пожарные расчёты.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прямое попадание снаряда украинских боевиков произошло в 20:50 мск. В это время ВСУ обстреляли Никитовский район города четырьмя снарядами калибра 155 мм.
Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ было частично нарушено электроснабжение в Никитовском районе Горловки. Обесточены оказались посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты «6/7», Ртутного комбината и Стальсбыт. Кроме того, повреждения получили офисное здание в посёлке Хладокомбината и стоматология на улице Ушакова. Войска киевского режима обстреливали Горловку из ствольной артиллерии калибра 155 мм.
В Донецке 23 декабря во время обстрела ВСУ Петровского района города на остановке общественного транспорта были ранены два человека. В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона ранения получили семь мирных граждан. Также пострадали жители Ясиноватой и Горловки.