Горловка, ДНР, 25 декабря, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли удар по центру Горловки, в результате атаки погибла мирная жительница, есть раненые, разбиты здания, повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

По информации Приходько, ещё одна женщина получила ранения на Пушкинской улице.

За минувшие сутки ранения получили шесть местных жителей. Уничтожен торговый центр «Галактика».

В ходе обстрела киевских боевиков в Горловке повреждены школа №4 и художественный музей. Снаряд прилетел в колодец на пересечении улиц Пушкинская и Комсомольская.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Горловке Донецкой Народной Республики после прямого попадания украинского снаряда загорелся торговый центр «Галактика».

Взрывы прогремели в Одессе в момент, когда звучала в области воздушная тревога.

Волна взрывов раздалась вечером 24 декабря, с 22:26 мск в Одесской области были включены сигналы воздушной тревоги.

ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

Днём ранее российские военные за сутки отразили две атаки противника на краснолиманском направлении в зоне СВО.