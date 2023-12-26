Лондон, 26 декабря, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Шесть украинских пилотов прошли подготовительные курсы управлению истребителями F-16 в Британии и теперь они приступили к практическим занятиям в Дании, говорится в заявлении британского военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

В сообщении уточняется, что речь идёт о первой группе лётчиков ВСУ, которых стали обучать на Западе применению этих боевых самолётов. В минобороны отметили, что Британии уже начали тренировать новую группу украинских пилотов, в которую входит десять человек.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что передача Западом истребителей F-16 Украине ни на что не повлияют. Он добавил, что ситуация будет схожа с поставками Киеву кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном

6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что F-16 станут законной целью для российских военных в случае их передачи Украине. Она также указала на возрастающую угрозу прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной поставки Киеву указанных истребителей и других шагов Запада.

Обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс написал о том, что Киев попросил у Запада самолёты F-16 из-за применения российскими лётчиками истребителей Су-35, которые дают превосходство Вооружённым силам России в зоне специальной военной операции. Автор статьи уточнил, что эти боевые машины ВС РФ способны уничтожать как вражеские самолёты, так и вертолёты.