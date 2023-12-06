Вашингтон, 6 декабря, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Киев попросил у Запада самолёты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне специальной военной операции. Об этом 6 декабря написал обозреватель The National Interest Харрисон Касс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Превосходство российского истребителя Су-35 над украинскими самолётами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16», — говорится в статье.

Отмечается, что российский истребитель на Украине успешно уничтожает как вражеские самолёты, так и вертолёты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 странами НАТО эти самолёты станут законной целью для Вооружённых сил России. Она указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи Киеву военных самолётов и других действий Запада только возрастают.

Система противовоздушной обороны ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Эксперты уверены, что поставка Украине F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.