Москва, 25 декабря, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Уровень развития и благоустройства Москвы не оставил равнодушным бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона. Он отметил чистоту улиц и оперативную работу коммунальных служб. О своих впечатлениях он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Кадр из видео

«Вы приезжаете в Москву и видите, что там всё современное и красивое. На улицах чистота. А в сильный снегопад люди разгребают снег лопатами, и приезжает большое количество специальной техники», — поделился мыслями Джонсон.

По его мнению, современные США превращаются в Советский Союз на закате его существования. Россия, отметил он, становится ведущей державой и преуспевает по многим показателям.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, в Москве завершили благоустройство территории возле станций «Марьина Роща» БКЛ (Большой кольцевой линии) и двух диаметров — МЦД-2 и МЦД-4. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков рассказал, что работы прошли на 2-й улице Марьиной Рощи, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, улицах Шереметьевской, Октябрьской и Сущевский Вал.

Бирюков пояснил, что перед городом стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступность территорий возле станций метро, а также по просьбе горожан благоустроили пространство около храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущёвском Валу.

18 декабря Бирюков рассказал, что облагородили зону вокруг станции «Лианозово». В частности, расширили тротуары, заменили их покрытия, дополнительно организовали свыше 70 парковочных мест.

21 декабря заммэра Бирюков сообщил о завершённом благоустройстве возле станции метро «Свиблово», а 22 декабря — около станции «Физтех» на северо-востоке Москвы.