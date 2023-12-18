Москва, 18 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Возле новой станции московского метро «Лианозово» завершилось благоустройство. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, целью работ было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции на северо-востоке столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тыс. квадратных метров, обновили более 40,4 тыс. «квадратов» асфальта на проезжей части, организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест», — рассказал Пётр Бирюков. По его словам, в границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская. «Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Как рассказал Бирюков, в районе станции «Лианозово» установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы орудовали 30 опорами контрастного освещения. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. В рамках благоустройства территорийо обустроили свыше 22,4 тыс. квадратных метров газона.

Для пассажиров наземного общественного транспорта поставили два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. «В ходе работ полностью обновили сквер на Зональной улице, там обустроили зоны с лавочками под навесами и качелями-скамьями, — сообщил Пётр Бирюков, — обновили две детские площадки и одну спортивную, уложили на дорожках экологичное покрытие, разбили цветники».