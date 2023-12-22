Москва, 22 декабря, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Вокруг новой станции метро «Физтех» на северо-востоке Москвы завершился первый этап благоустройства. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, второй этап запланирован на будущий год.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство вокруг станции метро «Физтех»

По словам Бирюкова, «основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом». Он рассказал, что для местных жителей и гостей обустроена пешеходную зону, оборудован скейт-парк и разбито более 65,3 тыс. квадратных метров газона. «Весной запланирована высадка деревьев», — пояснил заместитель мэра.

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы установили более 200 энергоэффективных фонарей, уличных торшеров и опор контрастного освещения на переходах в районе «Физтеха». Для удобства пешеходов организовали дополнительную «зебру» со светофором около надземного перехода. Бирюков отметил, что для пассажиров общественного транспорта смонтировали семь остановочных павильонов, еще один существующий в связи с изменением маршрутов автобусов перенесли.

В границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корп.1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.