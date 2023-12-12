Москва, 12 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

Возле станций «Марьина Роща» БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы прошли на 2-й улице Марьиной Рощи, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, улицах Шереметьевская, Октябрьская и Сущевский Вал.

«Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций», — заявил Пётр Бирюков. Он рассказал, что помимо обустройства комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей, были приведены в порядок еще несколько территорий. «По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу», — отметил заместитель мэра Москвы.

На территории около храма создали комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов, рассказал он. «Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроили зону для отдыха с двумя детскими площадками», — пояснил Бирюков.

В ходе благоустройства на прилегающих к станциям «Марьина Роща» территориях разбили более 26,8 тыс. квадратных метров газона и почти 660 «квадратов» цветников.

«В рамках проекта оборудовали новые тротуары на Шереметьевской улице и в 5-м проезде Марьиной Рощи, привели в порядок существующие, расширили пешеходную зону, — сообщил заместитель мэра российской столицы. — Её общая площадь теперь составляет почти 21 тыс. квадратных метров». По его словам, также было заменено покрытие проезжей части, а в 5-м проезде Марьиной Рощи сделан пешеходный переход.

Для пассажиров общественного транспорта установлены три остановочных павильона. Они снабжены зарядными слотами и беспроводной связью.

Пётр Бирюков рассказал, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 километра, дополнительно проложили почти 70 метров системы водостока. Также в ходе работ была полностью обновлена система освещения. «Старые опоры заменили и установили дополнительные, — отметил он. — В общей сложности пространства возле станций освещают более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров».

Как рассказал заместитель мэра Москвы, в ходе работ специалисты Комплекса городского хозяйства заменили пять светофоров и установили один новый. На пешеходных переходах смонтировали 45 опор контрастного освещения, которые позволят пешеходам быть заметнее в темное время суток.