Москва, 21 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы улучшили доступность станции метро «Свиблово». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, завершились работы по благоустройству территорий возле станции метро на северо-востоке российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«В рамках проекта сделали удобные подходы и подъезды, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней», — сообщил Пётр Бирюков. Он пояснил, что работы прошли на участках улиц Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова.

В ходе работ было обновлено покрытие тротуаров и проезжей части, отметил заместитель мэра. По его словам, теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тыс. квадратных метров. В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте тропинок сделали пешеходные маршруты с экологичным покрытием. Также установлены две велопарковки и скамейки для комфортного отдыха.

«Воздушные линии электропередачи убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,8 километра, — сообщил Пётр Бирюков. — Дополнительно проложили более 30 метров системы водостока».