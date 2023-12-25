Варшава, 25 декабря, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Российская армия получила модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», и его доставили на фронт, а это создаст серьёзные проблемы для ВСУ, сделавших ставку на беспилотники, сообщило польское издание Interia.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«По имеющимся данным, эта версия системы способна перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские ракеты и высокоскоростные баллистические цели», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что «Панцирь-СМ» засекает малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а перехватывает их на расстоянии 40 км. Кроме того, комплекс можно устанавливать на грузовике КамАЗ-6560, который разгоняется до 90 км/ч, добавили репортёры.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил важность совершенствования средств ПВО, так как теперь недопустимо пропускать даже «маленькие дрончики», на которые еще недавно не обращали внимания. Он также назвал лучшими в мире российские системы «Панцирь», «Бук», С-300 и С-400

Комплекс «Панцирь-СМ» представили общественности в июле 2019 года на форуме «Армия». Заместитель начальника зенитных ракетных войск ВСК полковник Юрий Муравкин тогда заявил, что комплекс создали для боя с умными беспилотниками, действующими в составе больших групп. Он также отметил, что новое оружие сбивает цели на высоких скоростях, в том числе, гиперзвуковых.