«СВО выявила проблемы»: Путин назвал минусы российской армии
Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число БПЛА и спутников
Москва, 19 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) вскрыла ряд проблем, требующих решения. Россия должна наращивать выпуск беспилотников и спутников, совершенствовать ПВО, перестраивать систему связи, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря, выступая на коллегии Минобороны.
«Мы об этом не раз говорили, проведение СВО выявило проблемы. Так, нужно серьёзно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что необходимо серьёзно нарастить выпуск и поставки высокоточных снарядов, а также беспилотников различных типов. Изменения в этой сфере есть и достаточно быстрые, но нужно закреплять эту тенденцию.
Требует совершенствования и работа ПВО, отметил российский лидер, подчеркнув при этом, что отечественные системы «Панцирь», «Бук», С-300 и С-400 работают безотказно и без всякого преувеличения являются лучшими в мире.
Пропускать, по его словам, нельзя и «какие-то маленькие дрончики», летающую «фанеру», на которую прежде не обращали внимания. Это наносит ущерб, считать беспилотники какой-то мелочью недопустимо.
Армии и флоту нужен задел на будущее
Глава государства отметил, что ожидаемое выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года будет на уровне 98%. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие подчеркнул он, а также создавать для армии и флота задел на будущее. Путин пояснил, что говорит о разработке и серийном выпуске перспективных видов вооружений.
«Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», — пояснил президент.
Одной из приоритетных и системных задач Путин назвал своевременное и полновесное снабжение всем необходимым военных, участвующих в СВО. Он констатировал, что снабжение российских войск улучшается в том числе благодаря настоящему трудовому прорыву, который совершили коллективы оборонных предприятий и конструкторских бюро.
Трудовой прорыв
Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности участников боевых действий, сказал российский лидер. Он сообщил, что в 2023 году объёмы поставок бронетанковой техники увеличились втрое, автомобилей — в 4,5 раза, а в целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз.
Вместе с тем Путин призвал правительство и Минобороны ежедневно анализировать ситуацию на поле боя, внимательно отслеживать, что дополнительно нужно бойцам на передовой.
«Я сказал про бронетехнику, про автомобили и так далее. Да, в три раза возросли поставки бронетехники. Но нужно ещё. Нужны современные танки, современные бронемашины», — подчеркнул президент.
Проблемы с выплатами для участников СВО
Глава государства констатировал, что проблемы пока остаются и в такой важной сфере, как материальное и социальное обеспечение участников СВО и их семей. За минувший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия, предоставления дополнительных выплат, льгот и компенсаций.
«Вместе с тем проблемы ещё не все решены, они остаются», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что все участники спецоперации — контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса — должны получить равные гарантии. В этом заключается принцип справедливости и ратного братства.
Путин призвал Минобороны и другие ведомства, власти регионов оперативно решать проблемы с выплатами, обеспечивать их своевременно и в полном объёме.
Раненые участники СВО должны получать надлежащее лечение, добавил он, а в целом система льгот, компенсаций, дополнительных выплат должна совершенствоваться. Путин пообещал, что продолжится работа по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов.