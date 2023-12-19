Москва, 19 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) вскрыла ряд проблем, требующих решения. Россия должна наращивать выпуск беспилотников и спутников, совершенствовать ПВО, перестраивать систему связи, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря, выступая на коллегии Минобороны.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Мы об этом не раз говорили, проведение СВО выявило проблемы. Так, нужно серьёзно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что необходимо серьёзно нарастить выпуск и поставки высокоточных снарядов, а также беспилотников различных типов. Изменения в этой сфере есть и достаточно быстрые, но нужно закреплять эту тенденцию.

Требует совершенствования и работа ПВО, отметил российский лидер, подчеркнув при этом, что отечественные системы «Панцирь», «Бук», С-300 и С-400 работают безотказно и без всякого преувеличения являются лучшими в мире.

Пропускать, по его словам, нельзя и «какие-то маленькие дрончики», летающую «фанеру», на которую прежде не обращали внимания. Это наносит ущерб, считать беспилотники какой-то мелочью недопустимо.

Армии и флоту нужен задел на будущее

Глава государства отметил, что ожидаемое выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года будет на уровне 98%. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие подчеркнул он, а также создавать для армии и флота задел на будущее. Путин пояснил, что говорит о разработке и серийном выпуске перспективных видов вооружений.

«Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», — пояснил президент.

Одной из приоритетных и системных задач Путин назвал своевременное и полновесное снабжение всем необходимым военных, участвующих в СВО. Он констатировал, что снабжение российских войск улучшается в том числе благодаря настоящему трудовому прорыву, который совершили коллективы оборонных предприятий и конструкторских бюро.

Трудовой прорыв

Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности участников боевых действий, сказал российский лидер. Он сообщил, что в 2023 году объёмы поставок бронетанковой техники увеличились втрое, автомобилей — в 4,5 раза, а в целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз.

Вместе с тем Путин призвал правительство и Минобороны ежедневно анализировать ситуацию на поле боя, внимательно отслеживать, что дополнительно нужно бойцам на передовой.

«Я сказал про бронетехнику, про автомобили и так далее. Да, в три раза возросли поставки бронетехники. Но нужно ещё. Нужны современные танки, современные бронемашины», — подчеркнул президент.

Проблемы с выплатами для участников СВО

Глава государства констатировал, что проблемы пока остаются и в такой важной сфере, как материальное и социальное обеспечение участников СВО и их семей. За минувший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия, предоставления дополнительных выплат, льгот и компенсаций.

«Вместе с тем проблемы ещё не все решены, они остаются», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все участники спецоперации — контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса — должны получить равные гарантии. В этом заключается принцип справедливости и ратного братства.

Путин призвал Минобороны и другие ведомства, власти регионов оперативно решать проблемы с выплатами, обеспечивать их своевременно и в полном объёме.

Раненые участники СВО должны получать надлежащее лечение, добавил он, а в целом система льгот, компенсаций, дополнительных выплат должна совершенствоваться. Путин пообещал, что продолжится работа по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов.