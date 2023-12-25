Москва, 25 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В России управлять снегоходами теперь можно будет обладателям водительских категорий В, С и D. К ним же относятся квадроциклы, мотовездеходы и другие самоходные машины категории А1. Речь идёт о взятых в аренду транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовал официальный портал правовой информации.

(сс) TREKANDCO

Поправки в закон о безопасности дорожного движения позволили управлять самоходными машинами категории А1 водителям с правами категорий A и B1. Прежде для того, чтобы управлять квадроциклом или снегоходом нужно было иметь удостоверение тракториста-машиниста, которое выдаёт Гостехнадзор.

Как сообщало 23 декабря ИА Регнум, с 1 апреля 2024 года меняются правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Одним из изменений является увеличение суммы штрафных баллов на экзаменах с 5 до 7. Если кандидат в водители наберёт 7 баллов, то он получит в экзаменационный лист запись «не сдал».

Вместе с этим, в ГИБДД имеют право приостановить сдачу экзамена, если в его процессе истёк срок действия российского паспорта или медицинского заключения. Также к экзаменам не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке.

Вместе с этим сообщалось, у каких водителей в 2024 году права станут недействительными. Получившие водительские удостоверения за границей будут обязаны обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или российского гражданства. У россиян с заграничными правами для этого есть шесть месяцев с момента въезда в страну.