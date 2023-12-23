Москва, 23 декабря, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну. О нововведениях агентству «Прайм» рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Pxhere.com Водительские права

Новшество вступает в силу 1 апреля 2024 года. У тех, кто на эту дату будет иметь основания для замены, даётся год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.

Данилов пояснил, что сдавать экзамены на выдачу новых удостоверений не нужно. Водители получат российские права на основе иностранных.

За игнорирование закона предусмотрена ответственность — водителя отстранят от управления до получения актуальных прав.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД подготовили изменения в приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Согласно поправкам, расширен список оснований для отказа в допуске к экзаменам «на права» и выдачи водительских удостоверений.

В перечне несколько пунктов по которым откажут в МВД.

Российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения, говорится в разъяснении Пленума Верховного суда.