Москва, 23 декабря, 2023, 03:06 — ИА Регнум. В МВД подготовили изменения в приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Водительское удостоверение

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Согласно поправкам, расширен список оснований для отказа в допуске к экзаменам «на права» и выдачи водительских удостоверений.

В перечне несколько пунктов по которым откажут в МВД.

Так, не допустят к экзаменам тех, кто уже был лишён водительских прав за вождение в состоянии опьянения или отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Их не допустят к экзаменам до истечения срока, в течение которого считаются подвергнутыми административному наказанию.

Также, если в процессе сдачи экзамена истёк срок действия паспорта РФ или медзаключения, в МВД вправе приостановить предоставление госуслуги до того момента, как человек предъявит действующие документы.

Кроме того, не будут допущены к экзаменам лица, в отношении которых военкоматы применили меры для явки по повестке.

Есть изменения и в суммах штрафных баллов на экзаменах — они увеличены с 5 до 7, при наборе которых кандидат на получение прав получит запись «не сдал».

Как сообщало ИА Регнум, российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения, говорится в разъяснении Пленума Верховного суда.

4 декабря, Верховный суд России признал законным конфискацию у нарушителя ПДД автомобиля, который принадлежал не только водителю, но и его супруге. При этом ВС признал право второго собственника требовать компенсацию, подав отдельное исковое заявление.