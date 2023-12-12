Москва, 12 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Госдума 12 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования.

Михаил Голенков/ РИА Новости

Когда закон вступит в силу, Росгвардия сможет создавать собственные добровольческие формирования, которые можно будет использовать при выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации. Также их могут задействовать при выполнении отдельных задач во время военного положения, в ходе вооружённого конфликта или при проведении контртеррористических операций.

На участников добровольческих формирований Росгвардии будут распространяться льготы и социальные гарантии, действующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований в составе Вооружённых сил.

Руководство Росгвардии будет определять численность добровольческих формирований, а также порядок работы этих подразделений, срок их использования, районы действий и стоящие перед ними задачи.

Порядок поступления граждан в такие формирования будут определять ведомственные акты Росгвардии. Для поступления в эти формирования граждане будут заключать контракты.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий Росгвардии создавать свои добровольческие формирования. В Госдуме отметили, что, по решению президента России, Росгвардия сможет создавать их для выполнении отдельных задач в области обороны.