Владивосток, 15 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В Военно-морской флот России до конца текущего года поступит 12 кораблей, среди них будут надводные и подводные, заявил 15 сентбря министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

Павел Львов/РИА Новости «Красноярск»

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё двенадцать», — заявил Шойгу.

По его словам, среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году планируется принять три корабля проекта 22 800 «Каракурт», которые способны наносить высокоточные ракетные удары.

Эти корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. Глава Минобороны России также напомнил, что в июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта «Циклон».