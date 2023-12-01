Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Головко», который планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», успешно прошёл испытания в Баренцевом море, сообщили 1 декабря в пресс-службе АО «ОСК», в которое входит изготовитель «Северной верфь».

Лев Федосеев/ТАСС Фрегат «Адмирал Головко»

«Построенный корабелами «Северной верфи» фрегат «Адмирал Головко» завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море», — сообщили в компании.

«Адмирал Головко» — первый корабль в серии с энергетической установкой российского производства. Кроме того, это третий корабль проекта 22 350, в рамках которого строят многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны.

Военный корабль планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщил 21 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что фрегат проходит государственные испытания.