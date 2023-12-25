Москва, 25 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли на краснолиманском и купянском направлениях до 210 военнослужащих, танк и другую военную технику, сообщил 25 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подразделения российской группировки войск «Запад» на купянском направлении в течение суток при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки украинских штурмовиков возле сёл Синьковка в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля», — доложил Конашенков.

На краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» с помощью артиллерии и авиации отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе села Григоровка в ДНР. Также российские военные нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Ямполовка и Торское в ДНР.

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30», — сообщил представитель Минобороны.

24 декабря Конашенков сообщил, что украинская армия за сутки на краснолиманском направлении предприняла две безуспешные атаки. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30. На купянском направлении российские гранатомётчики в тот день уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ, которые противник использовал для подвоза боеприпасов и продовольствия.

Минобороны также сообщило 25 декабря об ударах российских вертолётов по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении. По украинским позициям вели огонь разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.