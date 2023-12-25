Москва, 25 декабря, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В Москве 19-летний мигрант, работающий в одном из пунктов «Ozon», обокрал 77-летнюю пенсионерку, которая попросила его помочь ей с заказом. Молодой человек сделал вид, что помогает женщине оформить заказ, а на самом деле оплатил с её карты свою дорогостоящую покупку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

4 декабря в полицию обратилась 77-летняя Наталья Т. Женщина рассказала, что в конце ноября она пришла в пункт выдачи заказов «Ozon». Сотрудник пункта попросил её подтвердить заказ в мобильном приложении. Но пенсионерка не смогла разобраться в телефоне сама и попросила помочь ей с этим молодого человека. Он взял её телефон, выполнил несколько действий, вернул гаджет пожилой женщине и выдал заказ. Только вернувшись домой, женщина заметила, что с её карты были списаны деньги.

«После посещения пункта выдачи заказов 77-летняя женщина обнаружила, что с её банковской карты была списана 41 000 рублей за оплату покупки в магазине «Ozon», которую она не совершала» — рассказал собеседник агентства.

Вскоре полиция задержала 19-летнего Ниджата Б., парень признался в содеянном. По его словам, получив телефон пенсионерки, он решил с её карты оплатить свой заказ. После того как женщина ушла, он забрал покупку и распорядился ею по своему усмотрению. В отношении молодого человека 18 декабря возбудили уголовное дело за кражу (п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве суд арестовал мигранта, сбившего полицейского на «Садоводе».