Москва, 16 декабря, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал водителя, сбившего полицейского у рынка «Садовод», сообщили 16 декабря в пресс-службе Люблинского районного суда.

Кадр из видео

«21-летний мужчина, предпринявший попытку скрыться на автомобиле от полицейского, взят под стражу», — говорится в сообщении.

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Суд избрал мигранту из Таджикистана меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2024 года. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, Оскорбление представителя власти).

В соответствии с санкциями статей, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы и до года исправительных работ.

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Так, 15 декабря водителя остановил сотрудником полиции для проверки документов. Мужчина, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника МВД, создав угрозу для его жизни и здоровья, а после задержания нанес полицейскому несколько ударов.

Как сообщало ИА Регнум, позднее, вечером 15 декабря, на московском рынке произошла массовая стычка. Установили 11 человек, причастных к потасовке на территории «Садовода».

Порядка 80 человек обступили полицейскую машину, стали требовать отпустить злоумышленника. Толпу удалось успокоить только после выстрелов в воздух. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мигранты во время массовой стычки с правоохранителями на московском рынке «Садовод» ранили одного из правоохранителей, порезав его ножом.