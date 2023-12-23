Москва, 23 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Москве 31 декабря ожидается небольшой снег и температура от минус 4 до нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Консилиум синоптиков выпустил такой прогноз на 31 декабря — облачно, небольшой снег, в ночь с 30 на 31 декабря — минус 7 — минус 2, днем от минус 4 до ноля. День мягкий, спокойный», — цитирует его «Интерфакс».

При этом данный прогноз может поменяться. Какая температура будет в столице в новогоднюю ночь, прогнозировать преждевременно, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве и Московской области вплоть до вечера 25 декабря объявили жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер, снег и гололедица.

Для гостей и жителей Москвы и Подмосковья до 21:00 24 декабря действует предупреждение о порывистом ветре до 15 м/с, предостережение о гололедице — до 21:00 25 декабря.