Москва, 23 декабря, 2023, 02:00 — ИА Регнум. В Москве и Московской области вплоть до вечера 25 декабря объявили жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра в регионе ожидается сильный ветер, снег и гололедица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Для гостей и жителей Москвы и Подмосковья до 21:00 24 декабря действует предупреждение о порывистом ветре до 15 м/с, предостережение о гололедице — до 21:00 25 декабря.

В Московской области местами ожидаются метель и снежные заносы. Также вероятно налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму на 23 и 24 декабря объявили штормовое предупреждение. В республике ожидается ухудшение погодных условий, включая дожди, мокрый снег, гололедицу, а также сильные порывы ветра, которые составят 15–25 м/c. Из-за непогоды возможны падения рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций, поэтому существует угроза жизни и здоровью населения, предупредили в региональном МЧС.