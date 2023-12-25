На ЕГЭ не разрешат калькуляторы — глава Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора Музаев: калькуляторы на ЕГЭ по математике не разрешат
Москва, 25 декабря, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Никаких калькуляторов на математике во время ЕГЭ у школьников не будет — речи о разрешении пользоваться ими не идёт. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Как пояснил Музаев, решение об использовании разрешённых справочных материалов на экзаменах принимают не сотрудники Рособрнадзора, а специалисты, которые «денно и нощно годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, этой проблематикой».
«По ЕГЭ по математике о калькуляторах речь вообще не шла», — пояснил глава ведомства, добавив, что решения принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его.
Как сообщало ИА Регнум, Анзор Музаев ответил на призыв отменить единый государственный экзамен и назвал этот способ проверки знаний объективным. По его словам, нет больше утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ.
Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не могут предложить альтернативу, а только плохо высказываются об экзамене.
В 2024 году российские школьники будут сдавать ЕГЭ с 22 марта по 1 июля. Дополнительный этап сдачи единого госэкзамена пройдёт с 4 по 9 сентября.