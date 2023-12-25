Москва, 25 декабря, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Никаких калькуляторов на математике во время ЕГЭ у школьников не будет — речи о разрешении пользоваться ими не идёт. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Как пояснил Музаев, решение об использовании разрешённых справочных материалов на экзаменах принимают не сотрудники Рособрнадзора, а специалисты, которые «денно и нощно годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, этой проблематикой».

«По ЕГЭ по математике о калькуляторах речь вообще не шла», — пояснил глава ведомства, добавив, что решения принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его.

Как сообщало ИА Регнум, Анзор Музаев ответил на призыв отменить единый государственный экзамен и назвал этот способ проверки знаний объективным. По его словам, нет больше утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ.

Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не могут предложить альтернативу, а только плохо высказываются об экзамене.

В 2024 году российские школьники будут сдавать ЕГЭ с 22 марта по 1 июля. Дополнительный этап сдачи единого госэкзамена пройдёт с 4 по 9 сентября.