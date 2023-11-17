Москва, 17 ноября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году российские школьники будут с 22 марта по 1 июля. Проект расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 17 ноября опубликовали на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум

С 22 марта стартует досрочный период, он продлится до 12 апреля, а вместе с резервными днями завершится 19 апреля.

Сдавать единый госэкзамен в рамках основного этапа выпускники школ начнут с 23 мая. В этот день учащиеся пройдёт испытания по географии, литературе и химии. 28 мая состоится экзамен по русскому языку, а 31 мая школьники сдадут ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, запланирован на 4 июня.

Экзамен по информатике состоится 7 июня, на следующий день предусмотрен повторный экзамен по этому предмету. 10 июня запланированы экзамены по истории и физике.13 июня состоятся испытания по биологии и иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где учащиеся продемонстрируют свои коммуникативные навыки.

Третий, дополнительный этап, сдачи ЕГЭ пройдёт с 4 по 9 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вуз, в частности в сдаче единого государственного экзамена. Он добавил, что пилотный проект по изменению системы высшего образования будет касаться как тех, кто уже обучается, так и тех, кто будет поступать в 2023 году.

В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты единого государственного экзамена на 2024 год. Без изменений остались только экзамены по химии и базовой математике.

Так, в ЕГЭ по русскому языку изменят формулировки заданий № 13 и 14, а задания №8, 26, 27 начнёт оценивать иначе. В ЕГЭ по литературе с семи до шести сократят число заданий базового уровня сложности с кратким ответом. В единый государственный экзамен по математике профильного уровня включат задание по геометрии, проверяющее умения определять координаты точки, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами.

Кроме того, в Единый государственный экзамен по истории на 2024 год включат задание, связанное со специальной военной операцией (СВО).

Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, произведения отечественных классиков не исключат из основного и единого государственных экзаменов, проверка знаний их произведений останется.

Что касается минимальных баллов по ЕГЭ, по обществознанию они установлены на уровне 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40. Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.