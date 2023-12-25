Москва, 25 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на призыв отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и назвал данный способ проверки знаний объективным. По его словам, нет больше утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Сейчас экзамен проходит объективно, утечек нет. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый госэкзамен», — сказал Музаев в беседе с «РИА Новости».

Отменить экзамен пытаются с момента его введения, призывы об этом не прекращались ни разу. Если до 2013 года на экзаменах фиксировалось «форменное безобразие» в виде утечек, списываний, ЕГЭ-туризма, то с 2013–2014 года не было ни одной утечки, со временем контроль за проведением экзамена только растёт, пояснил глава Рособрнадзора.

Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не могут предложить альтернативу ему, а только плохо высказываются об экзамене.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году российские школьники будут сдавать ЕГЭ с 22 марта по 1 июля. Дополнительный этап сдачи единого госэкзамена пройдёт с 4 по 9 сентября.

В Минпросвящения РФ заявили, что такое важное решение, как отмена ЕГЭ, не может происходить без широкого обсуждения. Любые изменения в действующий механизм требуют вмешательства экспертов, также важно слышать и понимать точку зрения учащихся и их родителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что перед отменой ЕГЭ нужно всё серьёзно взвесить, поскольку в этом могут быть плюсы и минусы.