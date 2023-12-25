Вашингтон, 25 декабря, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден попал в список главных политических неудачников 2023 года. Соответствующий перечень составил телеканал Fox News.

(сс) The White House Джо Байден

Своё решение журналисты объяснили тем, что в отношении 81-летнего главнокомандующего ВС США расследуется дело о возможном импичменте. Также он продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей. Американцев смущает не только возраст главы Белого дома, но и его возможная причастность к коррупции во время нахождения на посту вице-президента, а также поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке.

По результатам опросов избирателей, у Байдена мало шансов на победу в выборах в 2024 году, отметили на телеканале.

Также в списке политических неудачников оказались губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин, отправленный в октябре 2023 года в отставку экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти и обвиняемый в мошенничестве конгрессмен-республиканец Джордж Сантос.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам соцопроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup, в декабре рейтинг одобрения Байдена составлял 39%, 45-го президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года — 45%. В этот же время электорального цикла популярность 44-го президента США Барака Обамы оценивалась в 43% (2011 год), а 43-го лидера США Джорджа Буша — младшего — в 58% (2003 год).

В начале 2024 года палата представителей Конгресса США вынесет решение о предъявлении обвинений главе Белого дома Джо Байдену. Речь идёт о процедуре импичмента. Решение в том или ином виде будет принято до середины 2024 года, сказал председатель юридического комитета палаты Джим Джордан.