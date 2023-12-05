Вашингтон, 5 декабря, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США в начале 2024 года вынесет решение о предъявлении обвинений главе Белого дома Джо Байдену. Речь идёт о процедуре импичмента. Об этом сказал председатель юридического комитета палаты Джим Джордан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Конгрессмен пояснил, что он с коллегами намерен поговорить с последними несколькими свидетелями.

«Мы полагаем, что сможем осуществить это относительно быстро», — заявил политик.

Отмечается, что процедура импичмента станет ключевым вопросом после возвращения конгрессменов с новогодних праздников.

Джордан также сказал, что решение в том или ином виде будет принято до середины 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post 11 ноября написала, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил о недостаточности оснований для объявления импичмента Байдену. Отмечалось, что спикер не считает «политическим императивом» проведение такой процедуры на фоне низких предвыборных рейтингов действующего главы Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко оборвала брифинг после вопроса о последнем отчёте Комитета по надзору палаты представителей, в котором выявлено, что сын президента США Джо Байдена Хантер отправлял ежемесячные платежи отцу с банковского счёта, который использовался для получения денег от китайских деловых партнёров.