Донецк, 23 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с украинских беспилотников ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей, сообщил 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, информировал он, во время обстрела противником Петровского района Донецка на остановке общественного транспорта были ранены два человека, а в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона ранения получили семь мирных граждан. Также ранены жители Ясиноватой и Горловки.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

По данным главы ДНР, противник совершил 64 обстрела, выпустив по мирным городам республики 223 боеприпаса. Применялась реактивная артиллерия, противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, чуть ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что при обстреле Донецка ранения получили девять человек.

Пушилин 22 декабря информировал о ранении 12 человек в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка. Пятеро из них, уточнил он, — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один — региональной энергопоставляющей компании.