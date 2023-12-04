Горловка, ДНР, 4 декабря, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Электроснабжение частично нарушено в Никитовском районе Горловки (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом глава города Иван Приходько сообщил 4 декабря в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за обстрелов обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты «6/7», Ртутного комбината и Стальсбыт.

Кроме того, повреждены офисное здание в посёлке Хладокомбината и стоматология на улице Ушакова.

«Оборваны линии электропередачи», — написал Приходько.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), войска киевского режима обстреливали Никитовский район из ствольной артиллерии калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Горловке в результате обстрела со стороны Украины была повреждена подстанция. Жители Никитовского района остались без электроснабжения.