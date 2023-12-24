Одесса, Украина, 24 декабря, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Одессе в момент, когда звучала в области воздушная тревога. Об атаке с неба сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что волна взрывов раздалась вечером 24 декабря, с 22:26 мск в Одесской области были включены сигналы воздушной тревоги.

О последствиях на земле издание не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия за сутки отразила две атаки украинских военных в районах Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил 24 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

Днём ранее российские военные за сутки отразили две атаки противника на краснолиманском направлении в зоне СВО.

Многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) едва ли доживут до начала 2024 года. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.