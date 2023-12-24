Вашингтон, 24 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) едва ли доживут до начала 2024 года. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Перед этим советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в соцсети, что сотни тысяч военных ВСУ встретят Рождество и Новый год в окопах на фронте, и призвал всех неравнодушных передать им слова поддержки.

«К сожалению, большинство из них не доживёт до Нового года», — ответил Риттер украинскому чиновнику.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих.

23 декабря профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что украинские войска обречены на провал в конфликте с Россией даже при поддержке США. Эксперт указал на проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при мобилизации населения для восполнения потерь ВСУ. С точки зрения профессора, украинская армия обречена, поскольку у ВСУ не будет достаточного количества военнослужащих, необходимой техники для сдерживания натиска российских войск.

В статье газеты The New York Times от 22 декабря говорится, что ВС России перехватили инициативу у Украины на большей части фронта. Только за последнее время российские войска продвинулись в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать. Командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения, отметили в издании.