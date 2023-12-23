Чикаго, США, 23 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Украинские войска обречены на провал в конфликте с Россией даже при поддержке США, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Эксперт указал на проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при мобилизации населения для восполнения потерь ВСУ.

«У украинской армии огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, дадим мы им денег или нет», — добавил Миршаймер.

С точки зрения профессора, украинская армия обречена, поскольку у ВСУ не будет достаточного количества военнослужащих, необходимой техники для сдерживания натиска российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер 22 декабря заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского могут расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Скорее всего, это произойдёт в январе или в феврале, когда в стране будет переворот. Также он сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, указав на полный провал пресс-конференции украинского лидера.

В статье газеты The New York Times от 22 декабря говорится, что ВС России перехватили инициативу у Украины на большей части фронта. Только за последнее время российские войска продвинулись в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать. Командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения, отметили в издании.