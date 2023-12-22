Вашингтон, 23 декабря, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России перехватили инициативу у Украины на большей части боевых действий, доказательство этому недавнее наступление, написали 22 декабря авторы статьи газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.

Согласно материалу, командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения.

Россия демонстрирует успехи на поле боя в тяжёлый для украинских властей момент, когда в США и Европе блокируется предоставление новых пакетов военной и финансовой помощи, написали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией. По его словам, президент России Владимир Путин сделал всё возможное для избежания конфликта, в то время как Запад максимально его провоцировал. В результате конфликта Украина понесла «огромнейшие потери, а из самой страны уехало несколько миллионов украинцев».

Командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов заявил, что в 2024 году российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине. Сейчас бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями. ВС России работают «намного грамотнее, техничнее, и естественнее», чем противник, сказал командир.