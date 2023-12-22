В США отметили успехи российской армии в спецоперации
NYT: российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине
Вашингтон, 23 декабря, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России перехватили инициативу у Украины на большей части боевых действий, доказательство этому недавнее наступление, написали 22 декабря авторы статьи газеты The New York Times.
За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.
Согласно материалу, командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения.
Россия демонстрирует успехи на поле боя в тяжёлый для украинских властей момент, когда в США и Европе блокируется предоставление новых пакетов военной и финансовой помощи, написали авторы.
Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией. По его словам, президент России Владимир Путин сделал всё возможное для избежания конфликта, в то время как Запад максимально его провоцировал. В результате конфликта Украина понесла «огромнейшие потери, а из самой страны уехало несколько миллионов украинцев».
Командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов заявил, что в 2024 году российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине. Сейчас бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями. ВС России работают «намного грамотнее, техничнее, и естественнее», чем противник, сказал командир.