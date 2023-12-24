Москва, 24 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин восхитился поступком танкиста экипажа «Алёши», который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира, подобное возможно только в российской армии. Кадры с президентом опубликовал 24 декабря ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл и говорит: «Мне дали награду, спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем.

Путин похвалил его и назвал настоящим мужчиной. По его мнению, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране.

«Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа президент России вручил членам экипажа «Алёши» «Золотые Звёзды» Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично.

Обращаясь к танкистам и гостям праздника, глава государства напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.

Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. После ликвидации последней боевой машины ВСУ «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков. Всего в ходе боя потери ВСУ, помимо техники, составили более 100 боевиков.