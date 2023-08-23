Курск, 23 августа, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время празднования в Курске 80-летия победы Красной армии в Курской битве лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», остановившему атаку ВСУ на запорожском направлении.

kremlin.ru

«Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Минобороны России сообщили, что во время боя с танком «Алёша» ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными. Российские танкисты, благодаря умелому управлению и грамотному использованию условий местности смогли неожиданно для противника выйти на огневой рубеж. Перед этим танкистов наградил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он вручил каждому звезду Героя Донецкой Народной Республики.