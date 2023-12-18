Москва, 18 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Поставки куриных яиц в Россию с нулевой таможенной пошлиной могут начаться из Ирана, сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что поставки яиц из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, это было связано с «высоким уровнем самообеспеченности».

«Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц», — сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Временная тарифная льгота c 1 января по 30 июня следующего года, по словам министра, позволит обеспечить поставки по сопоставимой с российским производством стоимости, в частности из Турции и Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 декабря заявил, комментируя ситуацию с ценами на яйца, что правительство, судя по всему, вовремя не расширило импорт. Глава государства заявил, что ситуацию с ценами на яйца скоро поправят.

В ближайшие недели в Россию поступят импортные яйца, которые не будут облагать пошлинами. Поставки пойдут из Азербайджана и Турции.

Импортные яйца в объёме 1,2 млрд штукнамерены завозить в Россию беспошлинно с 1 января по 30 июня 2024 года. Решение о введении тарифной льготы на ввоз в страну пищевого яйца домашних кур 13 декабря поддержала правительственная подкомиссия по тарифно-таможенному регулированию, а соответствующий протокол утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.