Москва, 19 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук ввезена в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора на своём сайте.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

«19 декабря через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Как сообщало ИА Регнум, во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря Владимир Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

Президент рассказал, что обсуждал ситуацию с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, поинтересовался ситуацией с яйцами, а в ответ услышал, что всё в порядке. Президент указал министру, что это не совсем соответствует действительности. После прямой линии Патрушев сообщил, что работа над стабилизацией цен на яйца продолжается, министерство готовит план по обнулению импортных пошлин и налаживанию поставок из дружественных стран.

Песков 15 декабря рассказал журналистам, что Владимир Путин по итогам прямой линии дал несколько поручений по вопросам, затронутым в ходе мероприятия.

Сообщалось, что в ближайшие недели в Россию поступят импортные яйца, которые не будут облагать пошлинами. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. Яйца в объёме 1,2 млрд штук будут завозить в Россию без пошлин в период с 1 января по 30 июня 2024 года.