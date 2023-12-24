Вашингтон, 24 декабря, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Западные союзники Киева виновны в провальном контрнаступлении украинских войск, заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain бывший главнокомандующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Американский офицер разочарован результатами неоправдавшего надежды контрнаступления ВСУ. Ходжес напомнил, что предсказывал такой итог ранее.

«Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал он.

Ходжес добавил, что на Западе не смогли предоставить ВСУ всё необходимое для наступления. Украине не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и другой техники, считает бывший главком.

Как сообщало ИА Регнум, профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что украинская армия в конфликте с Россией обречена на провал даже при поддержке США. Украинцы несут огромные потери. По мнению эксперта, у ВСУ не будет достаточного количества военнослужащих, необходимой техники для сдерживания натиска российских войск.

Заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер сказал об отсутствии у ВСУ шансов на новое контрнаступление. Он также призвал украинских чиновников чётко и публично говорить о происходящем на передовой, иначе им ничего не поможет.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 21 декабря на брифинге для иностранных военных атташе заявил о расширении зоны контроля на всех направлениях специальной военной операции. Он привёл данные, согласно которым потери ВСУ на всех участках фронта за полгода составили около 160 тыс. человек, 121 самолёт и 23 вертолёта, более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков.