Москва, 21 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях специальной военной операции. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», — сказал Герасимов.

Он добавил, что противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперёд.

Начальник Генштаба отметил, что российские военнослужащие эффективно выполняют поставленные задачи, мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки.

Он привёл данные, согласно которым потери ВСУ на всех направлениях за полгода составили около 160 тыс. человек, 121 самолёт и 23 вертолёта, более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления.

Путин также отметил, что Россия не будет отказываться от целей специальной военной операции. По его словам, Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине, поэтому и Россия от своих целей спецоперации отказываться не собирается.